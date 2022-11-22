Глава турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, входящий в альянс с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил во вторник, что лидер страны должен провести встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

«Контакт, установленный нашим президентом с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, — это правильный контакт. Необходимо также создать возможность встречи с Башаром Асадом и выработать общие меры противодействия террористическим организациям», — сказал он во время выступления в Анкаре.

В воскресенье ас-Сиси и Эрдоган на церемонии, посвященной началу чемпионата мира по футболу в Катаре, провели свою первую встречу. Лидеры обменялись приветствиями и пожали друг другу руки.

6 октября после саммита Европейского политического сообщества в Праге Эрдоган заявил, что о его личной встрече с президентом Сирии Башаром Асадом сейчас не может быть речи. Она, по его словам, состоится, «когда придет время».