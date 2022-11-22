Исторический опыт показывает, что конфликты не могут длиться вечно, говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) на тему «Безопасность и сотрудничество: Роль политических партий», проводимой в Баку.

«Обеспечение мира и безопасности между Азербайджаном и Арменией на основе международного права, принципа справедливости — это требование времени. С этой точки зрения заслуживает одобрения обмен знаниями и опытом политических партий, расширение возможностей сотрудничества с целью содействия международному миру и безопасности», — подчеркнул глава государства.