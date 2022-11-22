Пекин вновь закрыл парки, торговые центры и музеи во вторник из-за очередной вспышки коронавируса в стране, пишет Reuters. Также многие города Китая возобновили массовое тестирование на COVID-19, так как власти страны боятся, что очередная вспышка коронавируса ударит по экономике.

В понедельник сообщалось о 28 127 новых зараженных в стране, эта цифра приближается к пику ежедневного заражения в апреле, больше половины заражений приходится на Гуанчжоу и юго-западный муниципалитет Чунцин. В стране впервые с мая от коронавируса умерли уже пять человек за несколько дней. Китай известен политикой «нулевой терпимости» к коронавирусу.

Даже несмотря на то, что власти немного смягчили ограничения, в стране все равно остаются одни из самых строгих правил касательно антиковидных мер.

Напомним, в конце апреля Пекин закрывал все школы из-за новой вспышки коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявлены 290 тыс. зараженных, а умерли от болезни 5,2 тыс. человек.