Депутаты Европарламента призывают ЕС признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщает издание Politico.

«Компания, возглавляемая Евгением Пригожиным, участвовала в конфликтах от Украины до Сирии», — объясняется на сайте.