Депутаты Европарламента призывают ЕС признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщает издание Politico.
«Компания, возглавляемая Евгением Пригожиным, участвовала в конфликтах от Украины до Сирии», — объясняется на сайте.
Депутаты Европарламента призывают ЕС признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщает издание Politico.
«Компания, возглавляемая Евгением Пригожиным, участвовала в конфликтах от Украины до Сирии», — объясняется на сайте.
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