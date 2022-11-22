В 2023 году Казахстан направит 1,5 млн тонн нефти через Азербайджан. Зампредседателя правления «КазМунайГаза» по экономике и финансам Даурен Карабаев озвучил подробности, передают казахстанские СМИ.

По его словам, на данный момент переговоры успешно продолжаются. При этом между «КазМунайГазом» и азербайджанским SOCAR подписано соглашение на пять лет по транспортировке 1,5 млн тонн нефти через трубопровод Баку (Азербайджан) – Тбилиси (Грузия) – Джейхан (Турция).

«Сейчас мы ведем работу, кто из казахстанских нефтедобывающих компаний будет транспортировать эти объемы (до 1,5 млн тонн – прим. LS) начиная со следующего года. Ожидаем, что объемы в будущем будут наращиваться. Так как не только мы, но и Азербайджан в этом заинтересован», – уточнил он.