Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев призвал Турцию к сдержанности в свете ударов по Сирии и Ираку. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Анкаре стоит воздержаться от применения чрезмерной военной силы в Сирии во избежание эскалации конфликта.

Москва также считает перерыв в работе конституционного комитета по Сирии затянувшимся, нужно определить время и место его заседания, добавил Лаврентьев.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере Сирии отказом России от ликвидации террористов в этом регионе.