Министры обороны Германии и Польши договорились разместить зенитные ракетные комплексы Patriot у границы с Украиной. Об этом они сообщили после телефонного разговора, состоявшегося в понедельник, 21 ноября.

«Я провел разговор с К.Ламбрехт. Министр обороны Германии подтвердила свою готовность разместить пусковые установки Patriot на границе с Украиной. Осталось определить их версию, как быстро они к нам попадут и как долго будут находиться. Надеюсь, немецкая сторона предоставит подробности в ближайшее время», – говорится в Twitter польского министра Блащака.

Немецкое министерство сообщило, что Польша как сосед воюющего государства находится под особым риском и поэтому требует усиления противовоздушной обороны.

«Мы договорились отправить в Польшу системы противовоздушной обороны Patriot и оказать помощь в защите воздушного пространства Польши с помощью истребителей Eurofighter», — говорится в заявлении министра Кристин Ламбрехт.

Украина тоже просит Patriot для защиты от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре, но партнеры такой ПВО пока не дают.