Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Китай в начале 2023 года. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил французский посол в КНР Лоран Били в интервью китайской газете Global Times.

«Президент Макрон с момента вступления в должность уже дважды посещал Китай и намерен нанести визит в КНР в начале следующего года», — сказал он.

Дипломат добавил, что Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают регулярные контакты. По его словам, за три года с начала пандемии они разговаривали более 10 раз. В частности, обсуждались такие глобальные вопросы, как ситуация на Корейском полуострове, украинский кризис, борьба с изменением климата и продовольственная безопасность. Он отметил, что личные встречи «являются залогом успешного и содержательного сотрудничества между странами».

«Недавняя встреча президента Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина на Бали носила важный характер для обсуждения нескольких вопросов, представляющих взаимный интерес, а также, если это необходимо, проблем, по которым сохраняются разногласия», — подчеркнул Лоран.

Последняя личная встреча Макрона и Си Цзиньпина прошла 15 ноября на полях саммита G20 на Бали.