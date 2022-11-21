Норвегия выделит 2 млн крон (190 млн евро), чтобы профинансировать поставку газа на Украину на предстоящий зимний период, передают в понедельник европейские СМИ.

По их данным, власти Норвегии подписали в понедельник соответствующее соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, через него будут направлены средства.

Эти средства будут выделены из 10 млн крон (940 млн евро), которые правительство Норвегии ранее пообещало использовать для помощи Украине в 2022 и 2023 годах.