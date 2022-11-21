Турция и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган сыграли ключевую роль в продлении «зерновой сделки» и достижении договоренности по обмену пленными. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга на 68-й сессии Парламентской ассамблеи Альянса (ПА НАТО) в Мадриде, передает «Анадолу».

Генсек Альянса назвал Турцию важным и влиятельным членом НАТО, отметив вклад Анкары в усилия по борьбе с терроризмом.

Столтенберг также осудил теракт, совершенный в Стамбуле на прошлой неделе.

Касаясь процесса вступления Финляндии и Швеции в НАТО, генсек заявил, что настало время завершить процесс одобрения заявок двух скандинавских стран.

Он отметил, что эти страны в будущем будут тесно сотрудничать с Турцией в борьбе с терроризмом. «Финляндия и Швеция выполняют условия трехстороннего меморандума, подписанного с Турцией на полях последнего саммита НАТО. Процесс одобрения заявок в парламентах стран-членов военно-политического блока должен быть завершен», — подчеркнул генсек Альянса.