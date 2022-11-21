Вернувшиеся на освобожденные территории бывшие вынужденные переселенцы, в том числе женщины и детей, подвергаются опасности.

С данным заявлением выступила находящаяся с официальным визитом в Королевстве Камбоджа председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече женщин-парламентариев Межпарламентской Ассамблеи АСЕАН.

С.Гафарова рассказала о масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Она отметила, что семьи бывших вынужденных переселенцев уже начали возвращаться в свои дома. Однако большое количество мин, установленных Арменией на этих территориях, является серьезным препятствием для этого процесса.