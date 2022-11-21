Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджана, председателю ПЕА Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА). Письмо было зачитано Нуманом Куртулмушем, первым заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции (ПСР), депутатом Стамбула 21 ноября на мероприятии, состоявшемся в Центре Гейдара Алиева.

В своем письме Реджеп Тайип Эрдоган, поздравляя всех членов ПЕА и братский народ Азербайджана по случаю 30-летия создания партии «Ени Азербайджан», отметил: «ПЕА, созданная покойным Гейдаром Алиевым, с первого дня была ведущей политической партией Азербайджана, и сегодня продолжает добиваться успехов во всех областях под вашим сильным руководством».

Президент Турции обратил внимание на то, что Азербайджан, освободивший свои земли от оккупации и являющийся яркой звездой региона, сегодня стал источником вдохновения для всего тюркского мира.

Реджеп Тайип Эрдоган, выразив полную уверенность в том, что сотрудничество, основанное на исключительных отношениях между двумя странами и достигшее самого высокого уровня, продолжится и в будущем, подчеркнул, что ПЕА будет успешно продолжать свою деятельность в направлении процветания Азербайджана. и укрепление своих позиций в мире.