Европа должна сделать все, чтобы Украина выиграла в войне, которую незаконно развязала Россия. Также нельзя допустить, чтобы гибридные методы РФ сработали в Молдове.

Об этом говорится в заявлении президента Молдовы Майю Санду в ее колонке для издания Politico.

Лидер Молдовы отметила, что Россия использует против Украины гибридные методы войны. В частности, атакуя энергетическую систему, нанося кибератаки, распространяя фейки и дезинформацию.

Такие же методы РФ использует и против Молдовы. По словам Санду, таким образом Москва пытается дестабилизировать правительство, подорвать демократию и поставить под угрозу вклад Молдовы в безопасность Европы.

«Так же, как России нельзя позволить победить в Украине, ее гибридным методам нельзя позволить добиться успеха в Молдове», — отметила Санду.

Она также добавила, что Молдова, несмотря на навязанные ей ограничения, готова и дальше продолжать европейскую интеграцию.