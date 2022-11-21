Сверхзадача российской политики и дипломатии — удержать Армению в орбите влияния РФ, не дав ей возможности уйти к США и Франции, а также покинуть ОДКБ.

Однако используемые российские механизмы «мягкой силы» в Армении в настоящее время явно уступают возможностям американских/западных НКО, координацию деятельности которых осуществляет самое большое на постсоветском пространстве посольство США.

Да и «пророссийские активисты» в Армении — типа раскормленного до состояния «Биг Мака» Мики Бадаляна и аналогичных экземпляров — ничего, кроме рвотного рефлекса, у ереванской публики не вызывают.

России на армянском направлении в качестве «мягкой силы» нужны новые идеи и новые кадры — те, кто способен эти идеи успешно реализовать.

Центры принятия решений в РФ — на всех уровнях властной вертикали — должны быть полностью изолированы от проникновения и воздействия со стороны армянского лобби и его эмиссаров.

В основе оценки ситуации на Южном Кавказе и принятия соответствующих политических решений должны лежать только и исключительно российские национальные интересы.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.