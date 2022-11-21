15 ноября в 20:07 в оперативный штаб полиции Армении поступило сообщение о том, что неизвестные лица нанесли арабские надписи на памятник Гарегину Нжде.

Сотрудники Главного управления полиции Армении установили, что на статуе Гарегина Нжде в парке Хачкарер и на статуе аргентинского генерала Мануэля Бельграно на проспекте Саят-Нова написаны слова на персидском языке.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками Главного управления, установлено, что указанное деяние совершили двое мужчин 29-ти и 39-ти лет. 18 ноября их нашли на улице Джулхакяна, задержали и доставили в ГУВД.

Ведется расследование.