В последнюю неделю продолжаются интенсивные артиллерийские перестрелки вокруг города Сватово в Луганской области Украины. Как и на других участках фронта, российские войска сосредоточились на строительстве оборонных позиций, почти наверняка частично укомплектованных плохо обученными мобилизованными резервистами.

«Учитывая, что юго-западную линию фронта России теперь легче оборонять вдоль восточного берега реки Днепр, район Сватового теперь, вероятно, является более уязвимым оперативным флангом российских войск», — заявляют аналитики Министерства обороны Великобритании.

Несмотря на все российское руководство, будет рассматривать сохранение контроля над Сватовым как политический приоритет.

Однако командиры на местах, вероятно, борются с военными реалиями поддержки надежной обороны, а также пытаются обеспечить ресурсы для наступательных операций южнее Донецка.

«Оборонительной и наступательной способности России продолжает мешать серьезная нехватка боеприпасов и квалифицированного персонала», — считают в британской разведке.