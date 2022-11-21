Германия не видит противоречий в планах Евросоюза закупать газ у Азербайджана, несмотря на то, что он может быть российского происхождения, сообщили представители Минэкономики и МИД ФРГ.

На днях стало известно, что «Газпром» поставит в Азербайджан до 1 млрд куб. м газа по новому договору до марта 2023 года.

«15 ноября начались поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи газа. Документ подписан между ООО «Газпром экспорт» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)», — отмечается в сообщении холдинга..