Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о пресечении провокации, спланированной Францией и Арменией против Азербайджана на саммите Франкофония в Тунисе.

«Недавно была спланирована грязная провокация против Азербайджана в рамках организации Франкофония, членом которой мы не являемся, но почему-то ее членом является Армения. Автором этой провокации была Франция, та Франция, которая сейчас покровительствует Армении. Друг друга называют сестрами. Они могли называть друг друга братьями, но почему-то говорят сестра. Подготовленный на саммите первоначальный вариант резолюции основывался исключительно на антиазербайджанских тезисах и полностью противоречил истине. Но все антиазербайджанские тезисы были исключены, благодаря усилиям наших друзей из организации Франкофония — они наши друзья в прямом смысле этого слова. Франко-армянский тандем не смог воспользоваться и этой возможностью.

То есть это показывает, что нашу репутацию в международных организациях и политику, которую мы проводим на международном уровне, ценят. Потому что мы всегда относимся к каждой работе с ответственностью», — сказал президент на конференции, посвященной 30-летию создания правящей партии «Йени Азербайджан».