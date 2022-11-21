В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) у Азербайджана больше друзей, чем у Армении. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на мероприятии, посвященном 30-летию создания партии «Ени Азербайджан».

«Даже в организациях, членами которых мы не являемся, у нас много друзей, и события последних лет и месяцев лишний раз это показывают. Например, Организация Договора о коллективной безопасности. Мы не являемся членом ОДКБ. Армения же является членом этой организации, и через эту организацию она намеревалась выдвинуть необоснованные претензии к Азербайджану, а по сути хотела столкнуть страны, которые в нее входят, с Азербайджаном. Это большая провокация и большое преступление.

Однако эта провокация Армении провалилась и страны ОДКБ не поддались на нее. Это означает, что наших друзей в организации больше, чем у Армении. Почему отношение к Армении такое негативное? Потому что они везде лгут, и чтобы решить свои проблемы, у них, как говорится, не осталось двери, в которую они не постучали бы. Все это очевидно, все об этом знают», – заявил президент.

Он также отметил, что международные позиции страны существенно укрепились.

«Об этом можно говорить много, просто хочу отметить несколько моментов. Мы стали первой страной на пространстве СНГ, которая при поддержке 155 стран была избрана членом Совета безопасности ООН. В 2019 году единогласным решением 120 стран председательствовали в Движении неприсоединения, и за успешное председательство срок нашего председательства был продлен еще на год, мы будем председательствовать до конца следующего года», — отметил глава государства.