Страны НАТО очень осторожны, чтобы не стать стороной конфликта в Украине, поэтому не пытаются создавать бесполетную зону, но передают средства ПВО Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде. Пресс-служба НАТО вела трансляцию, сообщает ТАСС.

«Для стран НАТО это очень важно, но если мы начнем размещать войска в Украине, мы станем частью конфликта. Но страны НАТО полны решимости помочь Украине защищать свое воздушное пространство. Потому мы поставляем системы ПВО Киеву, а также оказываем помощь в подготовке военных для использования систем ПВО, лидирующую роль в этих усилиях играет Великобритания», — заявил Столтенберг, отвечая на вопросы депутатов о способности НАТО создать бесполетную зону для российской авиации над Украиной.