Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в интервью изданию «АиФ», отвечая на вопрос, может ли ОДКБ оказать более активную и военную помощь члену организации – Армении в конфликте с Азербайджаном, заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном не относится к компетенции организации.

«Каждая из стран-членов ОДКБ определяет свое отношение к нему самостоятельно. Что касается России, известно, что мы самым искренним образом содействуем урегулированию. Причем наши усилия в равной степени востребованы и той, и другой стороной. По-другому и быть не может, ситуация может развиваться только в таком ключе. Занять в этом конфликте позицию поддержки только одной стороны означало бы его усугубить. Нужно занимать позицию мирного урегулирования и содействовать тому, чтобы условия этого урегулирования были приемлемыми для всех сторон», — заявил Косачев.