QatarEnergy подписала 27-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) китайской компании Sinopec — это является самой длинной сделкой в отрасли СПГ, поскольку нестабильные рынки заставляют покупателей искать долгосрочные сделки. Об этом пишет Reuters.

«После вторжения России в Украину в феврале конкуренция за СПГ стала интенсивной, в частности, Европа нуждается в огромных объемах, чтобы помочь заменить российский трубопроводный газ, который ранее составлял почти 40% импорта континента», — напоминает агентство.

«Этот день является важной вехой для первой сделки купли-продажи по проекту North Field East, это 4 миллиона тонн на 27 лет для китайской компании Sinopec», — заявил глава QatarEnergy Саад аль-Кааби в интервью агентству Reuters в Дохе незадолго до подписания соглашения.

«Это означает, что долгосрочные сделки заключены и важны как для продавца, так и для покупателя», — сказал он.

Северное месторождение является частью крупнейшего в мире газового месторождения, которое Катар делит с Ираном.

QatarEnergy ранее в этом году подписала пять сделок по проекту North Field East.

«Мы очень рады этой сделке с Sinopec, потому что у нас были долгосрочные отношения в прошлом, и это выводит наши отношения на новые высоты, поскольку у нас есть соглашение о сотрудничестве, которое продлится до 2050-х годов», — сказал Кааби.