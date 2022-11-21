Сенатор Роберт Менендес. Для людей, которые более или менее сведущи в международной политике, в частности, если это касается Азербайджана, это имя более, чем на слуху. Как известно, в политике все средства хороши, а потому нечистые на руку и с пятном на душе политики могут предстать в виде «ангелов». Только «нимб» носит избирательный характер. И «красной нитью» в грязной биографии не только Менендеса, но и его семьи может стать довольно неприглядная история. Но прежде, чем перейти к «вишенке», попробуем сам тортик.

Роберт Менендес, яро ратуя за Армению, зашел настолько глубоко, что прогорел на семейном быте. Как Менендес испепелил себя, защищая армянские ценности? На днях он раскритиковал политику США в отношении Азербайджана. Он призвал Сенат США признать Азербайджан агрессором. По его словам, США ничего не сделали для проверки доказательств «применения Азербайджаном в ходе 44-х дневной войны кассетных боеприпасов и белого фосфора, которые являются запрещенными».

На истеричные высказывания Менендеса, для которого армянские деньги выше, чем американская гордость, лучше всего ответила Карен Донфрид — помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии на заседании сенатского комитета по международным отношениям.

«Помощь Азербайджану отвечает интересам национальной безопасности США», — сказала она.

И вот после всех этих фейерверков за «справедливость» с армянским уклоном, у соответствующих органов в США возникли вопросы: «С чего бы это?».

И как бы банально это ни звучало, но во главу угла стоят ни права армян, которых никто не ущемляет, и ни «арцах». Американцы – люди практичные и каждый цент у них на счету. И потому, продав пресловутую демократию за «тридцать сребреников», Менеднесы пытаются сохранить свое лицо.

Не получилось. Жена подвела. Жена Менендеса, оказавшаяся падкой на роскошную жизнь. И пока Роберт Менендес рвал на себе рубашку в защиту «несчастных арцахцев», его супруга Надин Арсланян возмещала материальный ущерб. Нет, она не придумывала особые комбинации в схемах мошенничества, никого не грабила, не убивала. Супруга Менендеса пошла по более легкому пути: брала взятки.

Сейчас Федеральная прокуратура США проводит расследование в связи с тем, принимала ли Надин Арсланян, жена сенатора Роберта Менендеса подарки и услуги в качестве взяток от определенных лиц.

Не кажется ли вам, что лоббирование четой Менендес прав армян напоминает дела не так уж давно минувших дней? Аналогия очевидна. Михаил и Раиса Горбачевы – Роберт Менандес и Надин Арсланян. Первый и последний президент СССР Горбачев, идя на поводу у Раисы Горбачевой, не устоявшей перед армянскими подачками, развалил Советский Союз. Сегодня Менендес пытается внести разлад в отношения между США и Азербайджаном. Только вот Менендес прогорел. К взяткам в правоохранительных органах США относятся довольно категорично. Тут ни пост не поможет, ни жена.

Интересно другое. Менендес не мог не знать о финансовых операциях своей жены (не говоря уже о собственных). И как при всем этом, имея на руках, говоря карточным языком, две шестерки и семерки, блефовать против тузов? Вот уж точно. Женщина- большая сила, которая может заткнуть любого. Но в случае с Менендесом женщина заткнула рот конкретно ему…

Фарид Теймурханлы