Турция рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной части, сообщил президент Турции Эрдоган, передает CNN Turk.

«Это не ограничивается только воздушной кампанией. Наши соответствующие подразделения, наше Министерство обороны и наш Генеральный штаб решают вместе — сколько сил Сухопутных войск здесь должно быть задействовано. Мы проводим консультации, а затем предпринимаем соответствующие шаги», — сказал он.

Вчера утром Турция провела на севере Ирака и Сирии воздушную военную операцию «Коготь-меч» против курдов.

Удары Турции начались после терактов в Стамбуле.