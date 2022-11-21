Переговоры президента Сербии Александара Вучича и премьера непризнанного Косова Альбина Курти, стартовавшие в понедельник утром в Брюсселе, закончились неудачей, сообщил сербской газете «Блиц» источник, близкий к переговорам.

«Решение, которое было предложено отменяло Брюссельские соглашения, чего Сербия не может принять, — цитирует издание слова источника. — Судя по всему, нас ожидают тяжелые и неопределенные дни, особенно на севере Косова и Метохии».

По словам издания, президент Сербии выступит перед гражданами со специальным обращением вечером в понедельник.