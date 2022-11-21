Встреча лидеров США и Китая на Бали является одним из переломных моментов процесса установления нового мирового порядка. Она подвела черту под первым этапом этого процесса и заложила основу для нового раунда.

Началом первого этапа можно считать начало «военной операции» России в Украине. Помимо различных, публично провозглашенных Москвой причин, военная кампания против Украины имела и явно выраженный геополитический аспект. Старый мировой порядок был уже в параличе, формирование нового порядка многие в мире видели в противостоянии двух мировых гегемонов – США и Китая. Роль России в этом процессе виднелась неоднозначной. По количеству ядерных боеголовок она безусловно являлась основным соперником США. По обычным вооружениям – по инерции считалась второй армией в мире. Но что касается многих других важных показателей: экономической мощи, численности населения и др., роль России в определении будущих основ мирового порядка было неясной.

С этой точки зрения война с Украиной являлась очевидной геополитической ставкой Кремля. Если выпадет «победа», если крупнейшая по территории и населению страна европейского континента войдет в орбиту России, то коллективному Западу придется садиться за стол переговоров именно с Кремлём и решать, каким станет будущее мировое устройство. Победа над Украиной дала бы России пригласительный билет за стол переговоров «Новой Ялты», наряду с США и Китаем.

Все это время коллективный Запад оказывал всестороннюю поддержку Украине, небезосновательно считая, что Россия совершила роковую ошибку и загнала себя в западню военных неудач и экономических санкций. А Китай внимательно следил за ходом событий, оказывая России ограниченную дипломатическую поддержку, не вступая в прямое противостояние с Западом на стороне России. В преддверии саммита G20 в Пекине и Вашингтоне, видимо, решили, что пора подводить первые итоги.

Россия увязла в войне с Украиной, успешные военные операции украинской армии по освобождению Харьковской области и правобережной части Херсонской области наглядно показали, что военной победы России ожидать не стоит. В ресурсной войне на истощение с 50 развитыми странами Запада, объединившимися вокруг Украины, России тоже победа, как говорится, «не светит». России предстоят очень тяжелые годы и многие российские комментаторы откровенно говорят, что их страну может ожидать участь Российской империи и Советского Союза. Между тем и само российское руководство явно пришло к тем же выводам и поэтому стало прибегать к последнему отчаянному аргументы – угрозе развязать ядерную войну.

В Пекине, видимо, решили, что Россия не просто терпит неудачу в военной кампании, но и переходит «красные линии», угрожая поставить весь мир на грань самоуничтожения.

И уже в документах недавно завершившегося последнего съезда Коммунистической партии, обычно вырабатывающего генеральную линию государства по самым важным вопросам, миру был послан конкретный месседж – два государства-лидера, США и Китай, как ответственные международные игроки, должны сесть за переговоры и вместе решить глобальные и региональные проблемы.

Россия в этом контексте не упоминалась, что означает, что в Пекине Россию уже не считают ни государством-лидером, ни ответственным игроком. Наоборот, прозвучавший из Пекина второй месседж: «недопустимо ни применение, ни угроза применения ядерного оружия» был явно адресован Москве и означал, что Китай недоволен действиями Москвы.

Естественно, в Вашингтоне с явным удовлетворением встретили эти месседжи. По крайней мере одну часть плана коллективного Запада уже можно считать достигнутой: никакого военного союза Китая и России не будет. Пекин официально подтверждает геополитическую изоляцию России. Как минимум в вопросе войны с Украиной, а этот вопрос для России уже стал вопросом: «быть или не быть?».

В Бали, как известно, лидеры США и Китая провели очень длительные (более трех часов) конструктивные и открытые переговоры. Для продолжения этого диалога в ближайшем будущем госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Пекин. США и Китай приступили к процессу определения контуров нового мирового устройства. И эти результаты переговоров в Бали были настолько прогнозируемы, что Владимир Путин, имея приглашение на саммит, решил отказаться от поездки. Россия была явно лишней на этом «празднике жизни»…

Эльдар Намазов, специально для Minval.az