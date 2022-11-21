Выходящая в Бейруте газета «Аль-Ахбар», рупор «Хизбаллы», сообщает, что ливанская контрразведка задержала сына погибшего в Сирии высокопоставленного функционера группировки по подозрению в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Задержанный, Хусейн Х., и сам был боевиком «Хизбаллы», в 2011-2020 годах принимал активное участие в боях в Сирии, где сражался за режим Башара Асада, там у него погибли еще несколько родственников, передает Newsru.co.il.

После отхода от активной деятельности Хусейн начал искать работу. Поиски привели его в Абиджан, город с большой ливанской диаспорой. Здесь его через соцсети нашел некий Хадж Салим, представившийся старым товарищем по оружию его отца. Салим начал помогать Хусейну материально, а также решил помочь ему с поисками работы. Он предложил ему отправиться в Стамбул и встретиться с Хабибой – дочерью еще одного его товарища, владелицей шоколадной фабрики в Северной Македонии.

Встреча произошла в кафе. Хусейн был поражен красотой Хабибы и тем, что он оказался ей интересен. Собеседование об устройстве на работу стало началом прекрасной дружбы и еще более прекрасной любви, которая для Хусейна стала первой в жизни. Хадж Салим, продолжавший помогать деньгами сыну старого боевого товарища, попросил его о встрече в Брюсселе. Встретив подопечного в аэропорту, он отвез его на виллу, где сообщил, что тот находится в руках израильской спецслужбы «Мосад».

Хусейну были продемонстрированы видео интимных свиданий с Хабибой, оказавшейся израильской разведчицей. Ему сообщили, что их публикация нанесет неисправимый ущерб репутации его семьи. Мужчина решил сотрудничать.

Согласно публикации, израильтян интересовала организационная структура «Хизбаллы», как проходила его подготовка – включая индоктринацию, где и как он воевал. Также были заданы вопросы об использовании российских ракет «Корнет». Особенный интерес вызвала система социальной и материальной поддержки семей погибших.

Агенты Мосада рассказали Хусейну, что его отец погиб в результате израильского удара, и поздравили с тем, что он стал шехидом: «Он мечтал отдать жизнь за веру». Хусейн согласился стать израильским агентом и прошел курс обучения. Его несколько раз проверяли на детекторе лжи, чтобы выяснить, не скрывает ли он чего. За свои услуги он получил тысячи долларов.