Иран снижает риторику в отношении Азербайджана. С «посланием мира» выступил Али Акбар Велаяти — советник по внешней политике Высшего руководителя Ирана и бывший глава МИД ИРИ. Советник заверял, что «азербайджанский народ – свет наших очей», что «в последние недели кто-то по незнанию, а кто-то из предвзятости распространяет слухи о том, что Иран хочет воевать с Азербайджаном», но, разумеется, «это подлая клевета на Иран», который «не собирается нападать на какую-либо страну» и «не хочет ничего, кроме счастья народов региона, и не зарится на территорию других стран региона». Велаяти заверил, что «Иран поддержит Азербайджан, если на него нападет какая-то страна», и что Иран не пытается «убрать границы и занять какие-либо территории».

На это послание уже отреагировал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев: «Мы положительно оцениваем мнение Али Акбара Вилаяти о том, что наши народы имеют общую историю, религиозное, культурное наследие и традиции, а также его мнения об азербайджано-иранских связях в целом», — отметил он. После чего напомнил и о заявлениях иранских официальных лиц и депутатов парламента, которые вызвали рост напряжённости между двумя странами, и об учениях у границы, которые уж точно не послужили укреплению доверия. И в конце заверил «Азербайджан во все времена был заинтересован в развитии отношений с Ираном на основе взаимного уважения и доверия, и сегодня это так».

Прежде всего, всем, кто достаточно внимательно следил за новостями на азербайджано-иранском треке, понятно: «игру на обострение» в регионе начал сам Иран. Причем «широким фронтом». Иранские дипломаты на фоне боев в Кельбаджарском районе Азербайджана в унисон с Арменией заявляли, что «нарушение территориальной целостности стран региона станет для Ирана «красной линией»», не уточняя при этом, где проходили иранские «красные линии», когда Армения оккупировала 20% территории Азербайджана. Более того, как раз на пике нового взлета напряжённости между Азербайджаном и Арменией глава МИД Ирана Абдоллахиян отправляется с визитом в Армению, где торжественно открывает генконсульство ИРИ в Гафане. Одновременно объявляется о грядущем открытии уже армянского генконсульства в Тебризе. Мало того, Иран устраивает учения с отработкой наступательных действий, переправой на понтонных мостах через Араз, который запросто можно перейти просто вброд, и т.д. Одновременно иранское ТВ тиражирует угрожающие ролики в адрес Азербайджана. Одновременно иранские депутаты парламента, генералы, духовные лица продолжают выступать с провокационными и противоречивыми заявлениями в адрес Баку, где то заверяют в вечной дружбе, то тиражируют очередные угрозы.

Тем, кто осведомлён о «национальных особенностях политики» в Иране, причина такого «разнобоя в заявлениях» была понятна еще с 2012 года. Тогда, напомним, власти Ирана арестовали двоих молодых азербайджанских поэтов, приехавших в Тебриз на литературный фестиваль. Официально на все запросы Азербайджана в Иране отвечали, что не владеют информацией, куда исчезли молодые поэты. Не поставили в известность даже консульство Азербайджана. «Полуофициально» тиражировали намеки, что литераторов могут обвинить в шпионаже и приговорить к смерти, но если Азербайджан направит Ирану «хаишнаме», то есть «просьбу» (такой документ в международной дипломатической переписке не предусмотрен вообще), то в Тегеране могут смягчить позицию. В конце концов под давлением Азербайджана поэтов освободили и вернули в нашу страну. Проще говоря, такой «полуофициальный» способ высказывать угрозы и требования, когда официальные лица заявляют нечто противоположное.

И на сей раз весь фестиваль угроз, затеянный в Иране, не оставлял сомнений: в Тегеране решили «наехать» на Баку так же, как проделывали это с другими государствами, в том числе арабскими монархиями Залива. Разумеется, не сомневались, что в Баку тут же перепугаются и послушно примутся выполнять все требования и капризы иранской «муллократии». Но не ждали, что в Баку изберут совсем другую тактику. И что попытки разговаривать с Азербайджаном языком угроз приведут только к тому, что Ирану придется «включать задний ход», отступать и признавать ошибки. Что и произошло.

Более того, примерно так же развивались события год назад, когда Иран впервые устроил учения у границ Азербайджана. Отступать Тегерану пришлось и во время известных событий вокруг иранских «дальнобойщиков», которые без разрешения властей Азербайджана ездили в зону временного размещения РМК. Да и во времена президентства Ахмадинеджада попытки разговаривать с Азербайджаном языком угроз приводили лишь к тому, что Ирану приходилось снижать тон и отступать.

Теперь, как и прежде, Азербайджан отстаивает свои национальные интересы и продолжает политику в этом направлении с той же твердостью и принципиальностью. Только за последние недели на фоне своего «фестиваля угроз» Иран получил из Азербайджана совсем не те месседжи и сигналы, которых ждал и о которых мечтала местная муллократия. На саммите Организации Тюркских государств президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял вопрос о праве наших соотечественников в Южном Азербайджане, волею судьбы разлучённых с гражданами независимого Азербайджана, учиться на родном языке, сохранять свое национальное самосознание. Уже очень скоро в охваченных протестами городах Южного Азербайджана на улицах появились портреты Ильхама Алиева.

В ответ на иранские учения у границ нашей страны Азербайджан провёл свои учения сил спецназначения и артиллерии в освобождённых от армянской оккупации районах, сопредельных с Ираном. Контраст получился слишком явным и понятным: КСИР «щеголял» у границы бронетехникой семидесятых годов, оставшейся в наследство от бывшего шаха, а Азербайджан задействовал в учениях действительно современное и эффективное оружие. А уж о выучке солдат не стоит и говорить: достаточно вспомнить и неудачный выстрел иранского «стража революции» из гранатомета, и ошибки в ходе учений, когда иранские солдаты стреляли вместо мишеней по своей же бронетехнике. Выучка и техническое оснащение ВС Азербайджана в ходе ответных учений, судя по всему, произвели на иранскую военную верхушку неизгладимое впечатление.

Следующими в игру вступили спецслужбы. В Азербайджане была «вскрыта» и ликвидирована иранская шпионская сеть, над которой спецслужбы ИРИ явно работали не один год. И теперь в Тегеране «чешут затылок»: если аресты прошли так своевременно и так показательно, значит, о существовании сети в Баку знали уже давно. Но если так, то… как долго агентура работала под полным контролем СГБ Азербайджана? И как долго иранскую разведку «кормили дезой»?

И, наконец, нынешние «обнимашки» иранской муллократии с Арменией привели еще к одному результату. Вся та сеть религиозно-политического влияния, над которой Иран пыхтел не один десяток лет, оказалась «обнуленной». «Дружбу взасос» со страной, чьи оккупанты уничтожили в Карабахе 64 из 67 мечетей, в оставшихся держали скот, разоряли даже кладбища, в Азербайджане не могли ни принять, ни простить. Влияние и авторитет Ирана в азербайджанском обществе «муллократия» уничтожила сама.

Наконец, решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле многие эксперты тоже рассматривают в «иранском» контексте. В Баку дали понять Тегерану, что мнение «муллократии» в этом вопросе Азербайджан более не интересует. Пусть Иран расширяет «дипломатические связи» с Арменией.

И если на таком фоне Али Акбар Велаяти начинает рассуждать о дружбе с Азербайджаном, да еще в таких цветистых выражениях — это серьёзный месседж.

Тем более что бывший глава МИД имеет в Иране большой политический вес. Как уверены многие эксперты, если проводит внешнюю политику Абдоллахиян, то формирует ее именно Велаяти. И его инициативы в сфере двусторонних отношений с Азербайджаном точно не могут быть случайностью. Это «послание», причем направленное на весьма высоком уровне, с понятным смыслом: Иран является сторонником нормализации взаимоотношений и снижения напряжённости.

Напряжённость ни в коей мере не нужна и Азербайджану. Наша страна выступала и выступает за дружеские отношения с соседними государствами и всегда воздерживалась от участия в разного рода политических авантюрах. И теперь есть хороший шанс, что и со стороны властей Азербайджана вопрос не будет «затянут» сверх меры, и элементы напряжённости будут поэтапно «сниматься».

Другой вопрос, что здесь многое, если не все, будет зависеть от того, какие конкретные шаги последуют за посланием Велаяти. Потому как ситуация дошла уже до той черты, когда одних цветистых заверений в дружбе может не хватить.

А.Шакур