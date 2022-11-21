Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 22 российских и белорусских граждан, а также некоторых предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора. Об этом сообщила в понедельник глава МИД Нанаия Махута.

По словам министра, очередной пакет санкций Новой Зеландии вводится в отношении 22 граждан России и Беларуси, которые по данным новозеландских властей поддерживают «спецоперацию» в Украине.

В заявлении министра, опубликованном на сайте правительства страны, сообщается, что в новый санкционный список попадают гражданки РФ Мария Воронцова и Катерина Тихонова, жена и дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, и жена и сын президента Беларуси Александра Лукашенко. Также под санкции подпали некоторые российские бизнесмены и предприниматели.

Кроме того, ограничительные меры приняты в отношении российских предприятий, «имеющих экономическое или стратегическое значение для России, в нефтегазовом, сталелитейном и транспортном секторах и в сфере производства радиолокационного и электронного оборудования».