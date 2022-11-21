Власти Польши приняли предложение ФРГ о предоставлении дополнительных батарей ПРО/ ПВО Patriot и планируют разместить их на границе с Украиной. Об этом заявил в понедельник вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак, сообщает ТАСС.

«Я с удовлетворением принял предложение немецкого министра обороны о размещении в нашей стране дополнительных пусковых установок ракет Patriot. Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу, чтобы система размещалась на границе с Украиной», — написал министр в Twitter.

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила изданию Rheinische Post, что Германия предлагает Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства республики, в том числе с помощью батарей Patriot.

15 ноября в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. В среду польский президент Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, упавшая ракета принадлежала силам ПВО Украины. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепе заявили, что администрация Соединенных Штатов полностью уверена в точности выводов властей Польши. По данным Минобороны РФ, ракета была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны С-300.