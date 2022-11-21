Президент Ильхам Алиев пошутил об отношениях Франции и Армении.
«Они могли бы называть друг друга братьями, но почему-то называют сёстрами», — заявил президент на мероприятии по случаю 30-летия создания Партии «Ени Азербайджан».
Президент Ильхам Алиев пошутил об отношениях Франции и Армении.
«Они могли бы называть друг друга братьями, но почему-то называют сёстрами», — заявил президент на мероприятии по случаю 30-летия создания Партии «Ени Азербайджан».
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