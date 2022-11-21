В середине следующего года, возможно, даже раньше, начнется строительство других сел Зангиланского района. Об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев на международной конференции «Инновационный подход к развитию городов и сельской местности: умные города и села».

По его словам, проектирование города Зангилан уже завершено: «В следующем году в Зангилане также начнутся строительные работы. В целом, со следующего года будут реализованы такие крупные проекты, как строительство ряда административных зданий».