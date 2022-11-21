Партия Yeni Azərbaycan (YAP/ПЕА) сегодня отмечает свое 30-летие. В связи с этим в Центре Гейдара Алиева началось мероприятие, которое своим участием открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отметим, что ПЕА была создана на основании «Обращения 91» учредительной конференцией, состоявшейся 21 ноября 1992 года в Нахчыване под председательством Гейдара Алиева и с участием инициативной группы из 550 человек, официально зарегистрирована Министерством юстиции 18 декабря 1992 года, в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджанской Республики. Партия объединяет в своих рядах граждан, принимающих идеи построения в Азербайджане правового государства, стабильной и социально ориентированной экономики, гражданского общества.

Проведение 21 ноября 1992 года учредительной конференции партии «Ени Азербайджан» под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева положило начало светлому будущему в истории нового независимого Азербайджана. ПЕА стала правящей партией в Азербайджане в 1993 году с избранием президентом председателя партии Гейдара Алиева и победой на парламентских выборах в 1995 году. Председателем партии «Ени Азербайджан» в 1992-2003 годах был Гейдар Алиев. С 2005 года председателем ПЕА является Президент Ильхам Алиев.

Между тем местные СМИ пишут, что наряду с другими почетными гостями на мероприятие приглашены лидеры оппозиционных партий. Среди них бывший министр здравоохранения, председатель Партии справедливости и права Али Инсанов, лидер партии REAL Ильгар Мамедов, председатель Ağ Partiya Турал Аббаслы, глава партии Ümid Игбал Агазаде и лидер партии Gələcək Azərbaycan Partiyası Агасиф Шакироглу.

Отмечено, что среди приглашенных нет бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева.