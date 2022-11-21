В следующем месяце планируется переселить в Агалы еще одну группу семей. Об этом на международной конференции «Инновационный подход к развитию городов и сел: умные города и села» сказал спецпредставитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в состав Восточно-Зангезурского экономического района Вахид Гаджиев, сообщает АПА.

Он сообщил, что в селе Агалы запланировано строительство 200 умных домов: «Из них построено и сдано в эксплуатацию 87 домов, а в 113 домах ремонтно-строительные работы продолжаются».