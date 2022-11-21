Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против бывшего начальника охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна – Вачагана Казаряна, его супруги и директора принадлежащего им клуба «Янс», сообщает Sputnik Армения.

Они обвиняются в вымогательстве с применением угрозы насилия. Пока чета не под арестом, с них взята подписка о невыезде. Вачаган Казарян, его супруга и директор принадлежащего им клуба «Янс» обвиняются в вымогательстве в 2017 году путем шантажа 100 тысяч долларов у бухгалтера клуба.