Немецкий автогонщик, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) завершил успешную спортивную карьеру, проведя в воскресенье, 20 ноября, свою последнюю гонку в «Формуле-1» в Абу-Даби, сообщает DW.

Феттель участвовал в 299 Гран-при «Формулы-1», выиграл 52 гонки, 122 раза занимал места на подиуме. Звезда автоспорта 57 раз стартовал с поул-позиции (наиболее выгодная позиция автомобиля, занимаемая гонщиком по итогам квалификации). В своей последней гонке он финишировал на десятом месте и заработал одно очко в личном зачете. После заезда в Абу-Даби он поблагодарил команду «Астон Мартин». Именно там он в 2010 году в возрасте 23 лет стал самым молодым чемпионом мира в «Формуле-1».

В июле 35-летний пилот сообщил, что завершит выступления в «Формуле-1» по окончании сезона-2022.

Феттель дебютировал в 2007 году в составе «БМВ-Заубер», после чего выступал за «Торо Россо», «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин». Два года назад он занял третье место в 14-й гонке сезона-2020 «Формулы-1» — «Гран-при Турции».