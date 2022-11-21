Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель констатировал возникновение новой динамики в Центральной Азии. Об этом он написал в воскресенье, 20 ноября, в блоге на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности.

«Очевидно, что Россия, а также Китай играли и продолжают играть важную роль. В то же время очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и рассматривает ЕС как наиболее подходящего партнера», — указал глава европейской дипломатии.

По его словам, региональные лидеры осуществляют реформы. Кроме того, улучшаются отношения между государствами Центральной Азии.

За последние десять лет ЕС направил в регион более 100 млрд евро, что делает Евросоюз крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций, намного опережающим Россию и Китай, отметил Боррель.

«Более того, скоро мы будем отмечать 30-летие дипломатических отношений. Ключевая задача — заложить эти основы и придать новый импульс, принимая во внимание быстро меняющийся геополитический контекст», — добавил он.

Боррель напомнил о своем визите в Самарканд, где 17 ноября состоялась 9-я министерская встреча в формате «ЕС-Азия». По словам главного дипломата Евросоюза, обсуждались, в частности, потрясения, которые вызвало вторжение России. Регион придерживается сбалансированного подхода, однако участники были едины в необходимости защищать ключевые принципы устава ООН (территориальная целостность, неприменение силы) и минимизировать негативный эффект от войны России.

Жозеп Боррель подчеркнул, что для развития торговли и инвестиций необходимы твердые правила и соблюдение международного права.

«То, что мы называем международным порядком, основанным на правилах, делает государства безопасными, людей свободными, а компании — готовыми вкладывать средства», подчеркнул он.

Ситуация с приходом к власти в Кабуле радикального исламистского движения «Талибан» и войной против Украины требуют гораздо больших инвестиций в партнерство в Центральной Азии, резюмировал Верховный представитель ЕС по иностранным делам.