Тело седьмого погибшего нашли при разборе завалов на месте пожара на цветочном складе в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось о шести погибших и одном пострадавшем.

Днем в воскресенье на цветочном складе на Комсомольской площади начался пожар. Его площадь составила 2,5 тыс. кв. м. Между этажами произошло обрушение на площади 500 кв. метров. Спустя девять часов пожар удалось потушить. В СК сообщили, что пожар произошел из-за ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В экстренных службах сообщили, что причинами пожара стали, по предварительной версии, неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.