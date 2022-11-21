До 50% операционных расходов, связанных с ATM, могут быть оптимизированы: BS/2 везет в Азербайджан современные банкоматы и технологии для них.

24-25 ноября в Баку состоится VI Международный банковский форум. В этом году событие пройдет под вывеской “Надежное, безопасное и устойчивое банковское обслуживание”. Компания BS/2, известная своими проектами для крупнейших банков и торговых центров страны, представит новейшие банкоматы Diebold Nixdorf (DN Series) и технологические решения для расширения их функционала.

В борьбе за клиентов даже самые традиционные банки стремятся обновить устаревшее оборудование и сделать сервис максимально доступным, а процессы гибкими и эффективными. Оцифровать рутину и сократить временные и финансовые издержки помогают современные технологические решения. На выставке, которая состоится в рамках форума, специалисты BS/2 расскажут о программных решениях в категориях: оптимизация издержек (Cash Management.iQ, Vynamic View), источники дохода (FCX.iQ, Payments.iQ, Vynamic Marketing, ProFlex), безопасность (Vynamic Security, ATMeye.iQ).

В другой части стенда посетители смогут познакомиться с оборудованием для обработки наличности: выравнивателем банкнот Tresmer TBS-1000 и многокарманным сортировщиком банкнот CPS X Range X5500.

Для тех, кому интересна тема банковского сервиса, будет полезно послушать доклад заместителя генерального директора по стратегическому развитию Кирилла Овсянникова о 6 главных вызовах, c которыми сталкиваются банки при формировании экосистемы самообслуживания. Спикер поделится секретами о том, как можно сократить время простоя банкоматов и какой функционал добавить, чтобы устройства приносили дополнительный доход.

BS/2 – официальный представитель крупнейших мировых производителей оборудования для банков и ритейла. Входит в состав группы предприятий Penki kontinentai и предоставляет свои услуги в 80 странах мира. На рынке Азербайджана присутствует уже более 20 лет. Из недавних успешных кейсов, реализованных компанией на местном рынке, — оснащение крупнейших торговых сетей Bravo, Araz Supermarket, RAHAT и Port Baku Bazar кассовым и весовым оборудованием, устройствами для инвентаризации товаров и управления складами. Эксперты BS/2 также участвовали в создании эффективной и комфортной среды самообслуживания для крупных азербайджанских банков Kapital Bank, ABB, Azer Turk Bank, Muganbank, Xalq Bank, Rabitabank, Yelo Bank, Ziraat Bank. Поддержку и сервисное обслуживание обеспечивают специалисты локального офиса BS/2 в Азербайджане. Представительство открыто в 1999 году и имеет два сервисных центра – в Баку и Гяндже.

Cотрудники BS/2 приглашают посетить выставочный стенд компании для личного знакомства и живой презентации оборудования и программных продуктов.