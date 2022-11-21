Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил действующего лидера Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах главы государства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Назарбаева.

«Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства», — говорится в сообщении.