Число раненых в результате ракетного удара с территории Сирии по пограничному КПП в провинции Килис в Турции возросло.
Как сообщают турецкие СМИ, в результате обстрела ранены 7 полицейских.
Число раненых в результате ракетного удара с территории Сирии по пограничному КПП в провинции Килис в Турции возросло.
Как сообщают турецкие СМИ, в результате обстрела ранены 7 полицейских.
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