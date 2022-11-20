Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует новые поездки в Россию и Украину в целях обеспечения безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом он сообщил в воскресенье в эфире французского телеканала BFM, передает ТАСС.

«Безусловно, собираюсь на Украину, в Россию и, разумеется, на Запорожскую АЭС», — сказал он, отвечая на вопросы ведущего о своих планах. При этом Гросси подчеркнул, что «сейчас неотложная задача заключается в том, чтобы создать зону безопасности вокруг станции».

Глава МАГАТЭ сообщил, что провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «Ранее в своих беседах с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским я говорил о необходимости защитить станцию», — сказал Гросси.

Он добавил, что специалисты МАГАТЭ рассчитывают совершить обход ЗАЭС в понедельник утром для оценки ущерба после последних обстрелов, если позволит ситуация. «Мои инспекторы проведут завтра утром обход станции, если позволит ситуация», — сказал Гросси. «Ситуация на станции вчера и сегодня ухудшилась, — сказал он. — Вчера вечером обстрелы ЗАЭС возобновились, сегодня утром они были продолжены».

«В настоящий момент мы оцениваем ущерб. Станция была затронута, однако реакторы не пострадали», — отметил Гросси, предположив, что, «скорее всего, затронута была зона, где находится отработавшее и новое топливо».

Гросси добавил, что эксперты МАГАТЭ по просьбе Украины на следующей неделе планируют поездки на три ее АЭС.