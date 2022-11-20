Президенты Турции и Египта Реджеп Тайип Эрдоган и Абдель Фаттах ас-Сиси встретились на приеме в рамках открытия чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Катаре. Об этом сообщают турецкие СМИ, публикуя фотографию двух лидеров, которые жмут друг другу руки, без подробностей.

Издание A Haber сообщает, что встреча воспринимается как начало процесса нормализации отношений между двумя странами.

Президент Турции прибыл сегодня, 20 ноября, в Катар для участия в церемонии открытия ЧМ по футболу.

Отношения между Египтом и Турцией значительно ухудшились после свержения президента Мухаммеда Мурси летом 2013 года. 23 ноября 2013 египетские власти отозвали своего посла из Турции, а также объявили турецкого посла персоной нон грата.