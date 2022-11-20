Команда военных взрывотехников осуществила контролируемый подрыв авиабомбы времен Второй мировой войны весом около 243 кг, обнаруженной в итальянской области Умбрия.

Как передает агентство ANSA, ранее из-за обнаружения снаряда были эвакуированы порядка 2,4 тыс. человек. Кроме того, утром в воскресенье было приостановлено движение транспорта на некоторых участках одной из главных итальянских автомагистралей A1, а также движение поездов между Римом и Флоренцией.

На опубликованных в СМИ фотографиях виден столб черного дыма, поднявшийся на десятки метров в воздух после того, как бомба была подорвана. В Умбрии на протяжении многих лет неоднократно находили подобные снаряды, отмечает ANSA.