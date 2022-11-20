Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Израиля Закиром Гасановым и Бени Ганцем, сообщает Министерство обороны Израиля.

Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

Министр обороны Израиля выразил благодарность своему коллеге за решение Азербайджана открыть посольство в Тель-Авиве.

Бени Ганц, который покинет пост министра обороны в связи с переформированием Кабинета министров Израиля, также поблагодарил Закира Гасанова за плодотворную совместную работу в последние годы: «Я также поблагодарил Закира Гасанова за укрепление сотрудничества и связей в сфере обороны между Израилем и Азербайджаном на протяжении многих лет. Это свидетельствует о глубокой дружбе между нашими странами. Уверен, что эти отношения будут развиваться и окажут положительное влияние на регион».