В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможен туман, прогнозируется умеренный южный ветер.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 9-12°, днем ​​14-17° тепла, в Баку ночью 10-12°, днем ​​15-17° тепла. Атмосферное давление упадет с 767 до 763 мм рт. ст. Относительная влажность составит 65-75%.

В регионах Азербайджана ожидается погода без осадков, ночью и утром возможен туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем ​​17-22° тепла, в горах ночью 0-5°, днем ​​7-12° тепла.