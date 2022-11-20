В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в Национальной службе гидрометеорологии.
Ночью и утром местами возможен туман, прогнозируется умеренный южный ветер.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 9-12°, днем 14-17° тепла, в Баку ночью 10-12°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление упадет с 767 до 763 мм рт. ст. Относительная влажность составит 65-75%.
В регионах Азербайджана ожидается погода без осадков, ночью и утром возможен туман, прогнозируется умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 7-12° тепла.
Добавить комментарий