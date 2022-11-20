Согласно сценарию STEPS Международного энергетического агентства (МЭА), в 2030 году в Азербайджане будет добыто 35 миллиардов кубометров природного газа, сообщает МЭА.

В 2050 году добыча по тому же сценарию прогнозируется на уровне 24 миллиардов кубометров.

В сценарии APS добыча предполагается на уровне 35 миллиардов кубометров и 29 миллиардов кубометров в 2030 и 2050 годах соответственно.

МЭА оценивает добычу газа в Азербайджане в 33 миллиарда кубометров в 2021 году.

По данным Государственного комитета по статистике, в январе-сентябре 2022 года добыча природного газа в Азербайджане составила почти 34,403 миллиарда кубометров, в том числе товарного газа – 25,681 миллиарда кубометров. Добыча природного газа выросла на 8,5 процента в годовом исчислении.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по «Южному газовому коридору». Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью «Южного газового коридора», ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа — в Грецию и Болгарию.