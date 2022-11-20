Власти Японии изучают возможность поставок летального оружия за пределы страны, сообщает Japan Today.

Для этого Токио придется пересмотреть свои строгие правила, которые по конституции страны запрещают любую передачу военной техники.

Сейчас власти страны обсуждают идею, что такие поставки можно осуществлять, если это будет способствовать обеспечению безопасности Японии. Такие идеи в японском правительстве стали активно обсуждать в связи с тем, что власти страны не смогли отправить летальное оружие в Украину после начала боевых действий.

Тогда в Токио отклонили запрос Киева, сославшись на то, что экспорт оружия запрещен законами страны.

Вместо этого в марте Япония начала отправлять Украине защитное снаряжение, в частности бронежилеты и каски.

По словам источника, правительство планирует пересмотреть преамбулу принципов, заявив, что экспорт оружия является важным инструментом дипломатической и оборонной политики.