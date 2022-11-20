Американские сенаторы начали проверки в связи с сообщениями об утечках в СМИ данных, касающихся работы Верховного суда США. Об этом написал в субботу в Twitter член верхней палаты Конгресса США Дик Дурбин (демократ, от штата Иллинойс).

Он подчеркнул, что «юридический комитет Сената рассматривает эти серьезные обвинения». По словам законодателя, «неприемлемо, что члены высшего судебного органа освобождены от следования кодексу судебной этики». Он считает, что лоббисты «тратят миллионы из теневых средств, чтобы повлиять на решения суда».