Согласно трехстороннему заявлению, принятому главами Азербайджана, России и Армении, в результате исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, 20 ноября 2020 года Агдамский район был передан азербайджанской стороне.

Освобожденный от оккупации Агдамский район полностью перешел под контроль азербайджанской армии. В центре города Агдам был поднят Государственный флаг и исполнен Государственный гимн Азербайджана. Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву было доложено об освобождении Агдама от оккупации.

В результате военной агрессии армяне оккупировали 846,7 квадратных километра территории Агдамского района, то есть 77,4 процента от его общей площади. В кровопролитных боях за Агдам, продлившихся более пяти лет, 5 897 человек стали шехидами, 3 531 — инвалидом, 1 871 ребенок потерял родителей. Более 126 тысяч жителей Агдама были вынуждены покинуть свои дома.

На территории Агдама расположено множество древних памятников архитектуры и культуры: мавзолей эпохи XIX века, мавзолей Ханоглу, мавзолей и особняк Панахали хана, крепость эпохи XV века Сардаба, мечети Джума и Шахбулаг.

После освобождения Агдама, который был превращен армянами в руины, в нем начались реставрационные и строительные работы.

Известный американский журналист и писатель Томас Де Ваал, побывавший на оккупированных территориях в 2001 году, во время посещения минарета разрушенной мечети сравнил Агдам с японским городом Хиросимой, разбомбленным в 1945 году в результате атомной бомбардировки США. После этого Агдам стали называть «Хиросимой Кавказа».